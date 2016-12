ProSieben 20:15 bis 22:35 Thriller Knowing - Die Zukunft endet jetzt USA, GB, AUS 2009 2016-12-03 02:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mystery, Sci-Fi und Suspense mit Oscargewinner Nicolas Cage: 1959 schreiben Schüler ihre Zukunftsvisionen auf Papier und lagern diese in ihrer Schule ein. 50 Jahre später bekommt Caleb, der Sohn des Astrophysikers John Koestler, eines dieser Papiere in die Hand. John kann die rätselhaften Zahlenreihen entschlüsseln: Es ist ein Code, der die Zahl der Opfer und das Datum der schlimmsten globalen Katastrophen und Unfälle der letzten 50 Jahre und der nahen Zukunft vorhersagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (John Koestler) Rose Byrne (Diana Wayland) Chandler Canterbury (Caleb Koestler) Lara Robinson (Lucinda Embry / Abby Wayland) Ben Mendelsohn (Phil Beckman) Nadia Townsend (Grace) Alan Hopgood (Rev. Koestler) Originaltitel: Knowing Regie: Alex Proyas Drehbuch: Stiles White, Juliet Snowden, Ryne Douglas Pearson Kamera: Simon Duggan Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12