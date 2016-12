ProSieben 12:25 bis 12:55 Comedyserie How I Met Your Mother Nur Theater USA 2007 2016-12-03 06:35 16:9 HDTV Merken Robin stößt in Teds Wohnung auf persönliche Dinge, zum Beispiel eine Feuchtigkeitscreme, die alle noch von seinen Exfreundinnen stammen. Plötzlich wird Robin richtig eifersüchtig, weil sie bei jedem Gegenstand in der Wohnung die entsprechende Frau vor sich sieht. Sie zwingt Ted dazu, die Sachen zu beseitigen. Doch dann erfährt er, dass jeder einzelne der fünf Hunde von Robin von einem ihrer Ex-Freunde ist. Jetzt sieht Ted bei jedem Hund den entsprechenden Mann vor sich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Ashli Ford (Lauren Stein) Diana Gettinger (Alison Moses) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart