ProSieben 09:20 bis 09:45 Comedyserie The Big Bang Theory Die Erdnuss-Reaktion USA 2008 16:9 Merken Penny möchte eine Geburtstagsparty für Leonard veranstalten, doch der soll davon nichts mitbekommen. Sie setzt Sheldon unter Druck, mit ihr einkaufen zu gehen, während sich Howard um Leonard kümmern soll. Da er nicht auf Howards Ablenkungsmanöver reinfällt, täuscht Howard einen Erdnuss-Allergie-Anfall vor und muss ins Krankenhaus gefahren werden. Bei der Rückkehr scheint die Party bereits gelaufen zu sein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Vernee Watson-Johnson (Althea) Judith Moreland (Jan) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

