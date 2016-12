ProSieben 06:10 bis 06:40 Comedyserie How I Met Your Mother Das Montagsspiel USA 2007 16:9 HDTV Merken Teds beliebtester Tag des Jahres steht vor der Tür: der Super-Bowl-Sonntag. Kurz vor dem Spiel müssen die Freunde allerdings noch an einer Beerdigung teilnehmen, weshalb Ted vorsichtshalber den Videorekorder programmiert. Und tatsächlich können sie sich das Spiel erst einen Tag später anschauen. Allerdings redet das ganze Land bereits darüber, und die Freunde greifen zu drastischen Mitteln, um das Ergebnis nicht zu erfahren. Tatsächlich gelingt dies jedoch nur einem von ihnen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Emmitt Smith (er selbst) Lyndsy Fonseca (Tochter) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Rob Greenberg Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart

