RTL NITRO 12:10 bis 13:00 Actionserie Walker, Texas Ranger Das Kommitee USA 1994 Live TV Merken Eine Reihe von barbarischen Selbstjustizmorden hält Walker und Trivette auf Trab. Die zuständige Justizbehörde bittet Walker nach einiger Zeit, sich in die Organisation einzuschleichen, die offenbar hinter den Morden steckt. Um undercover in die Gruppe zu kommen, lässt sich Walker zum Schein vom Dienst suspendieren und diese Strategie trägt tatsächlich Früchte: Die Organisation nimmt Kontakt zu dem Ranger auf und akzeptiert ihn schließlich als Mitglied. Dafür jedoch soll die Anwältin Lisa Dutton, ebenfalls Mitglied der Organisation, eliminiert werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ely Pouget (Rhonda Guthrie) Rayford Barnes (Harris) Dale Berry (Counterman) Clarence Gilyard (James Trivette) Alex Hyde-White (Grant Wallace) Chuck Norris (Cordell Walker) Mitch Ryan (Judge Ridley) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Lawrence Hertzog Kamera: Frank E. Johnson Musik: Velton Ray Bunch