RTL NITRO 09:10 bis 09:50 Krimiserie Leverage Folge: 42 Schöne Bescherung USA 2010 HDTV Live TV Merken Weihnachten steht vor der Tür, doch von festlicher Stimmung ist im Leverage-Team keine Spur. Einzig Parker freut sich wie ein kleines Kind auf den Heiligen Abend. Doch Weihnachtsmuffel Nate droht die Vorfreude mit seiner miesen Laune zu trüben, als Parker mit einem ganz besonderen Klienten daher kommt: dem Weihnachtsmann. Dieser heißt in Wirklichkeit Frank und arbeitet in einem Einkaufszentrum, wo ihm vor kurzem von dessen Besitzer, Dooley, gekündigt wurde. Statt Frank engagierte Dooley vier dubiose Weihnachtsmänner, die ihren Job wenig überzeugend meistern und stattdessen Übles im Schilde zu führen scheinen. Vor Ort erkennt Nate schnell, worauf es die Männer abgesehen haben: Sie führen Kreditkartenbetrug im großen Stil durch. Durch ein manipuliertes Kartenlesegerät werden die Daten der Kaufhauskunden gesammelt und deren Konten nacheinander leergeräumt. Und es kommt noch schlimmer, als zunächst vermutet: Dooley scheint zwar in diese Sache verwickelt, jedoch nicht ganz bei Sinnen zu sein. Steckt hinter dem Coup etwa noch ein größeres Verbrechen? Sophie gibt sich als Dooleys Chauffeurin aus und verursacht einen Unfall, so dass Dooley im Krankenhaus landet. Dort versucht sie, ihm seine Untaten auszutreiben und nutzt seinen Schmerzmittelrausch, um ihm ins Gewissen zu reden. Doch als Dooley schließlich einsieht, einen schrecklichen Fehler begangen zu haben und seinen Auftraggeber anruft, will dieser plötzlich mit Sophie sprechen: Es ist der alt bekannte Colin Mason, alias Chaos. Um ihm das Handwerk zu legen, kappen Parker, Eliot und Spencer das Stromnetz, mit dem das Einkaufszentrum versorgt wird. Was sie dabei allerdings nicht bedacht haben: Nicht nur das Shoppingparadies, sondern auch die benachbarte Bank ist daran angeschlossen und nun ohne Strom. Damit haben Nate und Co. den Dieben freie Fahrt zum Tresor gewährt, denn alle Sicherheitssysteme sind nun ausgeschaltet. Ein fataler Fehler, den sich vor allem Nate nicht so schnell verzeihen kann. Was nun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Aldis Hodge (Alec Hardison) Beth Riesgraf (Parker) Christian Kane (Eliot Spencer) Wil Wheaton (Colin Mason) David Foley (Eben Dooley Jr.) Originaltitel: Leverage Regie: Marc Roskin Drehbuch: Michael Colton, John Aboud Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12

