Die 20-jährige Shelby Crawford, ein Kind reicher Eltern, wird tot im Central Park gefunden. Der Verdacht fällt zunächst auf ihre Freundin Anna und ihren festen Freund Doug, aber dann taucht in einer Pfandleihe der fehlende Ohrring des Opfers auf, den die elfjährige Josie versetzt hat. Josie ist ein Waisenkind, das bei der Phalanx-Straßenfamilie lebt, ihre Eltern sind Cole und Cassidy. Sie hat unzählige Geschwister, die alle täglich betteln gehen und ihre selbsternannten Eltern lieben. Josie wird schließlich festgenommen, während Cole und den anderen die Flucht gelingt. Durch ihre Aussage wird klar, dass der respektsüchtige Cole Shelby ermordet hat, weil sie ein Schimpfwort benutzt hat. Josie wird in ein Kinderheim gebracht, dort aber von Cole, der sich für den Vertrauensbruch rächen will, gefunden.

Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Helen Shaver Drehbuch: Paul Grellong Kamera: George Pattison Musik: Mike Post