VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Die 16-jährige Luy Wegener ist ohne Erlaubnis ihrer Eltern in den Urlaub geflogen und kommt nun wieder zurück. Frisch verheiratet mit dem vier Jahre älteren Arndt Scholl. Die Eltern sind außer sich und verlangen die Scheidung. Doch Lucy hat einen Trumpf im Ärmel: Sie ist schwanger. Und jetzt ist es plötzlich Arndt, der nicht mehr mitspielen will. Und auch seine Eltern wollen plötzlich noch ein Wörtchen mitreden und Lucy Wegener findet sich mitten im Sorgerechtsstreit um ihr Baby wieder. Wird der Teenager die richtigen Entscheidungen treffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

