Dr. Miranda Gray (Halle Berry) arbeitet als Kriminalpsychologin im Frauengefängnis von Woodward und widmet sich in dieser Funktion insbesondere der jungen Chloe (Penelope Cruz), die ihren Stiefvater ermordet hat, aber steif und fest behauptet, vom Teufel vergewaltigt worden zu sein. Grays Leben nimmt eine dramatische Wendung, als sie eines Nachts auf regennasser Fahrbahn einen Unfall baut und aus der Bewusstlosigkeit in einer Zelle erwacht. Sie wird beschuldigt, ihren Mann getötet zu haben. Doch Gray kann sich an nichts erinnern und ist bei der mysteriösen Suche nach der Wahrheit vor allem auf die Hilfe von Chloe angewiesen.

David Lynch lässt schön grüßen, wenn Frankreichs Mathieu Kassovitz ("Die purpurnen Flüsse") für Joel Silvers Dark Castle Production ("Haunted Hill", "Ghost Ship") sein gruseliges US-Debüt gibt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Halle Berry (Miranda Grey) Robert Downey Jr. (Dr. Pete Graham) John Carroll Lynch (Le sherif Ryan) Dorian Harewood (Teddy Howard) Kathleen Mackey (Rachel Parsons) Michel Perron (Joe) Anana Rydvald (L'infirmière de la cellule vitrée) Originaltitel: Gothika Regie: Mathieu Kassovitz Drehbuch: Sebastian Gutierrez Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 16