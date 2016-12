RTL Passion 17:45 bis 18:45 Serien Outlander Im Fuchsbau USA 2014 Merken Jamie und Claire kehren nach den traumatischen Ereignissen in Paris zurück in ihre Heimat Schottland. Durch die Gastfreundschaft von Jamies Schwester Jenny und ihrer Familie, gelingt es den Zurückgekehrten Kraft in der täglichen Routine auf Lallybroch zu sammeln. Doch diese Ruhe ist ihnen nicht lange gegönnt: Jamie erhält einen Brief, durch den er erfährt, dass Prince Charles Stuart seine Truppen sammelt. Außerdem wurde seine Unterschrift gefälscht, um es so aussehen zu lassen, als würden die Oberhäupter der Highland-Clans loyal hinter diesem Krieg stehen. Da Jamie in den Augen der Briten nun ohnehin als Verräter gilt, beschließt er, sich Charles Stuart anzuschließen und für sein Land zu kämpfen. Entgegen Jenny's Willen macht sich Jamie gemeinsam mit Claire auf den Weg zu Lord Lovat, dem ungeliebten Großvater, um ihn um Unterstützung für den Kampf zu bitten. Dieser erweist sich, wie befürchtet, als ein durchtriebener alter Fiesling, der Jamie nur unterstützt, wenn dieser ihm sein Land überlässt. Doch für Jamie und Claire gibt noch einen Weg, Lord Lovat's Männer auf ihre Seite zu ziehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Mike Barker Drehbuch: Anne Kenney, Diana Gabaldon Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16