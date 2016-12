RTL Passion 12:15 bis 12:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-02 03:25 Merken Nach Katjas Lauf rechnen alle schon fest mit einer Zusage des Startrainers. Doch der macht zur allgemeinen Bestürzung klar, dass Katja in seinen Augen der absolute Wille fehlt, um internationales Niveau zu erreichen. Katja will sich mit diesem Urteil nicht zufrieden geben und macht Meyerhoff unmissverständlich klar, dass er sie falsch einschätzt. Axel leidet unter den Wortfindungsstörungen, die ihn ständig einschränken. In seiner Hilflosigkeit sucht er nach neuen Therapiemethoden. Doch als auch diese keinen Erfolg versprechen, verzweifelt Axel zunehmend. Florian kann seine Eifersucht auf Andy nicht unterdrücken und bildet sich in Rekordzeit zum 'Effi-Briest'-Experten aus, um seinem Nebenbuhler in die Parade zu fahren. Es gelingt ihm tatsächlich, Andy aus dem Feld zu schlagen. Franziska entschuldigt sich für ihr provokatives Treffen mit Andy und die beiden versöhnen sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser