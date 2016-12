RTL Passion 09:20 bis 09:45 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-02 14:45 Merken Die Nachbarschaftshilfe rüstet wegen der Vorkommnisse in der Schillerallee weiter auf, denn noch ist die Gang nicht dingfest gemacht. Als Malte erfährt, dass Benedikt falsche Angaben zu den Einbrechern gemacht hat, stellt er diesen vergeblich zur Rede. Auch Bambi ist verärgert, als er wegen seiner Nachtwache mit Sina aneinander gerät. Beiden Männern bietet sich ein Ventil für ihre Frustrationen, als Britta ein vermeintliches Gang-Mitglied enttarnt. Und so starten Bambi und Malte eine Hetzjagd auf den Jugendlichen. Elli hat es ausgerechnet der Kameraüberwachung in der WG zu verdanken, dass eine rachedurstige KayC ihr keine Stoppelfrisur verpassen kann. Obwohl die Racheaktionen von KayC und Elli kurzfristig die Likes in die Höhe treiben, verliert die WG an Boden. Als Elli herausfindet, dass die Konkurrenz mit unlauteren Mitteln den Wettbewerb zu gewinnen droht, wird ihr Gerechtigkeitssinn geweckt. So entscheidet sich Elli spontan, vor den Kameras alles zu geben... Eine von seinem Liebesgeständnis überraschte Caro macht Tobias traurig klar, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Sie spürt, dass das ganze Hin und Her in Sachen Liebe ein Ende finden muss. Mit Liebeskummer und einer gehörigen Wut auf sich selbst begreift Tobias, dass es mit ihm und Caro vorbei ist. Denn Caro ist entschlossen, das Alleinsein zu lernen, bevor sie sich wieder auf eine neue Beziehung einlässt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns

