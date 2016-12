Super RTL 09:25 bis 09:45 Magazin Mister Maker Versteinerte Fußabdrücke GB 2007 Stereo Live TV Merken Habt ihr alte Zeitung, Kartons, Schachteln, Gummis, Stoffreste und Stifte im Haus? Dann her damit! Mister Maker zeigt euch, wie ihr aus ganz gewöhnlichen Sachen tolle Figuren, Deko oder Bilder gestalten könnt. In jeder Folge hat Mister Maker neue Ideen. Seine übergroßen Bastelutensilien und seine kleinen Helfer zeigen euch, wie's geht. Heute könnt ihr Archäologen spielen und versteinerte Fußabdrücke selber herstellen. Wie's geht, zeigt euch Mister Maker. Außerdem fertigt er ein Kamin-Bild, das so schön ist, dass es einen Rahmen verdient. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mister Maker

