RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Es geht um die Wurst D 2001 Stereo Hagen ist entsetzt: Seine Lieblings-Würstchenbude soll abgerissen werden! Dabei hat Hagen doch hier mit seinem verstorbenen Hund Susi stets die leckersten Würstchen gegessen. Kurzentschlossen organisiert er eine Demo für den Erhalt der Bude - mit Aktionsgruppen aus Nadias Adressbuch. Doch Nadias Bekannte sind alles andere als begeistert, als sie erfahren, für was sie sich da einsetzen. Mit Parolen wie "Wer Fleisch verzehrt, der lebt verkehrt!" rücken die Demonstranten nun ihrerseits Hagen Krause auf die Pelle. Nadia "feiert" derweil ihren Geburtstag. Aber sie ist völlig frustriert, weil sie nichts Schönes erlebt, geschweige denn geschenkt bekommt. Aber dann organisiert Ulla eine Überraschungsparty... Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Katharina Eckart, Claudia Pütz, Dietmar Jacobs, Daniele Grieco, Andrea Bosse Musik: Christian Hein