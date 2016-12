RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Die Schöffin D 2002 Stereo Merken Mit der morgendlichen Post flattert Rita eine Überraschung ins Haus: Sie wird als Schöffin zu Gericht berufen! Stolz und mit der vollen Unterstützung ihrer Lieben macht sie sich auf den Weg, um die Welt vor Unrecht zu beschützen. Mit ihrer ungestümen Art bringt sie gleich etwas Schwung in den Gerichtssaal und schafft es sogar, der wegen Ladendiebstahls Angeklagten die Wahrheit zu entlocken: Sie wollte nur ihren minderjährigen Sohn beschützen, der ein Laptop gestohlen hat. Doch schnell muss sie erkennen, dass vor Gericht andere Regeln als im Supermarkt herrschen, und dass Recht haben und Recht bekommen immer noch zwei unterschiedliche Dinge sind. Denn nun kommt das Verfahren erst recht ins Rollen und der Angeklagten droht nun mehr als nur eine geringe Geldstrafe. Völlig bestürzt über ihren fatalen Ausflug in die Justiz, muss Rita erkennen, dass sie die Angeklagte richtig reingeritten hat. Sie startet nun einen letzten Versuch, alles wieder in Ordnung zu bringen und macht sich selber an die Beweisaufnahme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Jasmin Schwiers (Sandra Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Franziska Traub (Gisela Wiemers) Georg Alfred Wittner (Metzger Bernie) Marius Theobald (Markus Kruse) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen