Pro7 MAXX 21:35 bis 22:05 Comedyserie Two and a Half Men Mein erstes Mal USA 2013 2016-12-02 00:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walden, Alan und Jenny genehmigen sich in der Bar ein paar Drinks und wollen Frauen aufreißen. Jenny stellt sich dabei am geschicktesten an und schleppt Maria ab. Schließlich lernen die beiden Männer zwei attraktive Damen namens Laurie und Jill kennen und verabreden sich mit ihnen für den nächsten Abend. Walden und Alan sind heiß wie Frittenfett, doch bevor es zum Äußersten kommt, steht plötzlich Alans betrunkene Ex-Freundin Lyndsey vor der Tür ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Madison Dylan (Laurie) Spencer Locke (Jill) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Matt Ross, Max Searle Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12