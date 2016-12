Pro7 MAXX 18:20 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 In der Stunde des Wolfs USA 1996 Merken Seitdem Captain John Sheridan nach seinem Alleingang auf dem Schattenplaneten verschollen ist, glaubt auf Babylon 5 niemand mehr, dass er diesen Alleingang überlebt hat. Auch von Michael Garibaldi fehlt inzwischen jede Spur. Währenddessen versuchen Delenn und Ivanova verzweifelt, das Auseinanderbrechen der Koalition gegen die Schatten zu verhindern. Londo Mollari ist auf seinen Heimatplaneten zurückgekehrt und hofft auf eine große Karriere am Hofe des Imperators Cartagia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Captain / President John J. Sheridan) Jerry Doyle (Michael Alfredo Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Claudia Christian (Commander Susan Ivanova) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Bill Mumy (Lennier) Jason Carter (Marcus Cole) Originaltitel: Babylon 5 Regie: David J. Eagle Drehbuch: J. Michael Straczynski, J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12