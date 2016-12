Silverline 23:15 bis 00:35 Horrorfilm Zombie Ass J 2011 20 40 60 80 100 Merken Niemand weiß, woher sie kommen: monströse Parasiten, die sich im Darm der Menschen einnisten und sie in blutrünstige Zombies verwandeln. Als ob dies des Schreckens nicht genug wäre, trachten die taumelnden Wiederkehrer mit ihren Klauenbestückten Monster-Hintern ihren Opfern nach dem Leben. Diesem surrealen Po-Albtraum sehen sich auch Megumi und ihre Freunde gegenüber. Was als harmloser Ausflug in den Wald begann, verwandelt sich in einen Kampf ums nackte Überleben. Es ist an Megumi mit ihren überragenden Karatefähigkeiten dem Terror der Untoten Einhalt zu gebieten - und dabei wird sie den Zombies mehr als nur den Hintern aufreißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arisa Nakamura (Megumi) Mayu Sugano (Aya) Asana Mamoru (Maki) Yûki (Ko) Danny (Naoi) Kentaro Kishi (Take) Demo Tanaka (The Shit Zombie) Originaltitel: Zombie Ass: Toilet of the Dead Regie: Noboru Iguchi Drehbuch: Noboru Iguchi, Tadayoshi Kubo, Ao Murata, Jun Tsugita Kamera: Yasutaka Nagano Musik: Yasuhiko Fukuda Altersempfehlung: ab 18