Silverline 15:00 bis 16:25 Thriller Day of Violence - Tag der Erlösung GB 2010

Mitchell Parker liegt tot auf dem Tisch in einer Leichenhalle. Als Mitchell noch am Leben war, gehörte er zu den Schuldeneintreibern der fiesesten Sorte, umgeben von all dem kranken Abschaum an Menschen, den diese Welt zu bieten hat. Erst als er bei einem Routineeinsatz bei einem seiner dubiosen Klienten 100.000 Dollar in bar fand, die dieser in seinem Sofa versteckt hatte, glaubte er an sein großes Glück. Doch seither verfolgt ihn diese dunkle quälende Vergangenheit, die ihn auf eine unerbittliche Reise der Erlösung und ultimativen Opfer führt. Immer verfolgt von der Gang, dessen Geld er unwissentlich gestohlen hat. Mitchell Parker, ein Mann auf der Flucht vor seinen Dämonen und echten Killern, bis zum Tag der Erlösung. Es wird in einem schrecklichen Blutbad enden.

Schauspieler: Giovanni Lombardo Radice (Hopper) Nick Rendell (Mitchell) Christopher Fosh (Chisel) Victor D. Thorn (Curtis Boswell) Peter Rnic (Madock) Steve Humphries (Smithy) Helena Martin (Suzy) Originaltitel: Day of Violence Regie: Darren Ward Drehbuch: Chris Barfoot, Darren Ward Musik: Dave Andrews Altersempfehlung: ab 16