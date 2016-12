kabel1 classics 20:15 bis 21:55 Kriegsfilm Im Morgengrauen brach die Hölle los USA 1971 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nordafrika, mitten im Zweiten Weltkrieg: Generalfeldmarschall Rommel ist mit seinen Truppen auf dem Siegeszug. In der Zwischenzeit plant US-Geheimdienstoffizier Alex Foster, die Deutschen aus dem Weg zu räumen, damit die britische Flotte vor Ort ein leichteres Spiel hat und eine strategisch wichtige Stadt einnehmen kann. Gemeinsam mit Offizier MacKenzie befreit er deutsche Kriegsgefangene, um eine unterstützende Kampfeinheit zu bilden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Burton (Captain Alex Foster) John Colicos (Sgt. Maj. Allan MacKenzie) Wolfgang Preiss (Gen. Erwin Rommel) Danielle de Metz (Vivianne Gagliardo) Karl-Otto Alberty (Capt. Heinz Schroeder) Clinton Greyn (Maj. Hugh Tarkington) Christopher Cary (Cpl. Peter Merrihew) Originaltitel: Raid on Rommel Regie: Henry Hathaway Drehbuch: Richard Bluel Kamera: Earl Rath Musik: Hal Mooney Altersempfehlung: ab 12