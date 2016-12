kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 29 Ein Engel lernt fliegen USA 1977 16:9 HDTV Merken Eine Stewardess namens Angela Hart wendet sich Hilfe suchend an die Engel, als sie von einem mysteriösen Anrufer bedroht wird. Der Unbekannte terrorisiert sie mit seinen Anrufen, schüchtert sie ein und spricht sogar von Mord. An bestimmten Stellen hinterlässt er eine schwarze Rose, als Zeichen dafür, dass er sich in der Nähe aufhält. Als der Terror anhält, entschließt sich die verzweifelte Angela, den Anweisungen des Fremden Folge zu leisten - was lebensgefährlich ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Ralph Byers (Cliff) Robert Gentry (Gene Knox) Fawne Harriman (Angela) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Brian McKay Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott Altersempfehlung: ab 12