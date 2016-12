N24 Doku 03:20 bis 04:10 Dokumentation Spezialkommandos im Zweiten Weltkrieg: Die Schwarzen Teufel GB 2013 Merken Die US-kanadische Spezialeinheit "Die Schwarzen Teufel" hat die Mission, die deutsche Stellung auf dem Berg Monte La Difensa anzugreifen. So soll die deutsche Verteidigungslinie durchbrochen und der Vormarsch der Alliierten in Italien unterstützt werden. Doch der Berg ist tückisch und die Operation risikoreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WWII's Greatest Raids

