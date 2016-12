N24 Doku 00:10 bis 01:10 Dokumentation Beslan, die unendliche Tragödie - Leben nach dem Geiseldrama D 2013 Merken Am 1. September 2004 bringen Terroristen unter tschetschenischem Kommando in einer Schule der südrussischen Kleinstadt Beslan mehr als 1.100 Schüler, Lehrer und Eltern in ihre Gewalt. 331 Menschen kommen bei der Geiselnahme ums Leben. Wie haben die Einwohner Beslans das Trauma verarbeitet? N24-Korrespondent Christoph Wanner reist in die Stadt und zeigt, was aus den Terroropfern, den Einsatzkräften der Sondereinheiten und den Tätern geworden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beslan, die unendliche Tragödie - Leben nach dem Geiseldrama