N24 Doku 17:50 bis 18:45 Dokumentation Monsterduelle XXS USA 2009 Merken Im Tierreich lautet die Devise: Fressen oder gefressen werden. Doch nicht nur Löwe, Tiger, Krokodil und Co. schlagen erbarmungslos zu. Auch die kleinsten Bewohner unseres Planeten kämpfen Tag für Tag ums Überleben - in gnadenlosen Schlachten und bis an die Zähne bewaffnet. Mit modernster Makro-Fotografie und aufwendigen Animationen zeigt die Dokumentation "Monsterduelle XXS", was sonst eher im Verborgenen stattfindet: die Duelle der Spinnen und Insekten auf Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Bug Wars