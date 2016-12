N24 Doku 15:10 bis 16:10 Dokumentation Die Science Fiction Propheten - Isaac Asimov: Menschen und Roboter USA 2012 Merken Mörderische Maschine oder nützlicher Helfer? Der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov träumte von einer Zukunft, in der wir keine Angst vor unserer eigenen Technologie haben müssen. Einer Welt, in der es keine bösen Roboter gibt, sondern technische Assistenten, die die Arbeit für uns erledigen. Die Dokumentation zeigt, wie die Ideen Asimovs heute in der Medizin, aber auch in der Kriegsführung eingesetzt werden und wie seine Erzählungen und Romane viele Film-Regisseure inspirierten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prophets of Science Fiction