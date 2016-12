N24 Doku 06:15 bis 07:05 Dokumentation Geisterflug MH370 CDN 2014 Merken 239 Menschen befinden sich in der Boeing 777, als sich am 8. März 2014 das bis dato wohl größte Rätsel der Luftfahrtgeschichte ereignet: Kurz nachdem die Maschine ihre Flughöhe erreicht hat, verschwindet Malaysia-Airlines-Flug 370 plötzlich vom Radar und ist nicht mehr über Funk zu erreichen. Was könnte an Bord geschehen sein? Die N24-Dokumentation lässt den mysteriösen Fall von anerkannten Experten einschätzen und vergleicht mögliche Szenarien mit vergangenen Flugunglücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation

