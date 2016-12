SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat D 2016 2016-12-02 03:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Freiburg mit seinem Münster lockt Besucher aus aller Welt in die südlichste Großstadt Deutschlands. Von hier aus liegen in allen vier Himmelsrichtungen Orte, die viel über Geschichte und Eigenheiten des Breisgaus erzählen. Moderatorin Annette Krause schaut sich eine Woche lang bei Künstlern, Visionären und regionalen Erzeugern rund um Freiburg um. Sie besichtigt historische Orte wie das Bergwerk Schauinsland, mit dessen Silber das Münster überhaupt erst gebaut werden konnte. In der Faust-Stadt Staufen probiert Annette Krause das Kirschwasser von Philipp Schladerer. Im Tango-Museum sieht sie nicht nur wunderschöne Instrumente, sondern wird auch in die Kunst des Tango-Tanzens eingeführt. In Breisach besucht sie die historischen Sektkeller der Geldermann-Privatsektkellerei und auf dem Kaiserstuhl verabredet sie sich mit der badischen Weinprinzessin Katharina Dier aus Bötzingen zu einem Picknick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Krause-Schmidt Originaltitel: Expedition in die Heimat