"Expedition in die Heimat" führt dieses Mal über die Landesgrenze nach Basel. Die Schweizer Stadt im Dreiländereck ist die neue Wahlheimat des Komikers Emil Steinberger. Bei einem gemeinsamen Stadtbummel mit seiner Frau Niccel verrät er Annette Krause, was ihn nach Basel geführt hat. Emil war sofort begeistert von der lebendigen Altstadt. Zu den vielen originellen Läden hier zählt das Weihnachtshaus von Wolfgang Wanner. Stars aus Hollywood und Gäste aus dem Vatikan kommen zu ihm, um sich den Weihnachtsbaum schmücken zu lassen. Zu Basel gehört auch die Fasnacht, die das ganze Jahr über vorbereitet wird. Felix Rudolph von Rohr zeigt Annette Krause eines der vielen Übungslokale und eine Larvenwerkstatt. Basel gilt als Kunsthauptstadt der Schweiz. Einer der führenden Experten ist der ehemalige Direktor der renommierten Kunstmesse ART Basel. Sam Keller ist heute Chef der Fondation Beyeler, einem der schönsten Museen in Basel. Eine Besonderheit in Basel sind die historischen Fähren über den Rhein. Vom "Fähri-Mann" Jacques Thurneysen erfährt Annette Krause, weshalb die Basler ein besonderer Menschenschlag sind und sich gerne eine Auszeit auf seinem Schiff nehmen. Eine Sehenswürdigkeit ist das "Zooli". Nashörner, Elefanten und Affen leben mitten in der Stadt und machen den Basler Zoo zu einem der schönsten in Europa. Moderation: Annette Krause-Schmidt