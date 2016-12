SWR 12:25 bis 13:15 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo Das Wunder der Geburt! / Alleinerziehende Mutter / Ungewöhnliche Liebe D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das Wunder der Geburt! Endlich ist es da: Das kleine Nashorn. Seit Tagen schon warten alle Pfleger darauf, dass Nashorn Nandi ihr Jungtier zur Welt bringt. Dann ist es soweit. Doch wie ist die Geburt verlaufen? Frank Meyer kann es kaum abwarten, sich die Bilder der Überwachungskamera anzuschauen. Eine Nashorngeburt, die sieht man nicht alle Tage! Eine Giraffe bei den Hyänen? Jörg Gräser und Azubi Florin in Bastellaune. Dazu benutzen sie nur gesunde Zutaten. Was es wird wollen sie erst nicht verraten. Geben allen Rätsel auf. Die Hyänen sind jedenfalls in bester Spielelaune und machen mit. Doch es kommt, wie es kommen muss. Stundenlang gebastelt und in fünf Minuten zerlegt. Die Hyänen machen kein großes Federlesen. Pinguin in der Pubertät Pinguin Karl im Gefühlschaos. Der jüngsten bei den Frackträgern hat ein Problem. Es klappt nicht sie mit dem Fressen. Fisch geht bei ihm nur, wenn er im Wasser ist. Eigentlich logisch - doch Pfleger Christoph Urban möchte, dass der Kleine ihm aus der Hand frisst. Auch, um ihn besser untersuchen zu können. Karl weigert sich standhaft. Die Doku-Serie erzählt Geschichten von Menschen und Tieren aus dem Zoo Leipzig, beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen eines der renommiertesten Zoologischen Gärten Europas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.