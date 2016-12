SWR 06:30 bis 07:00 Magazin Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Eingemacht und tiefgefroren D 2016 Stereo 16:9 Merken "Frozen Food" - eine Erfindung der Amerikaner, die Anfang des 20. Jahrhunderts die Küchenarbeit revolutionierte. Endlich war es möglich Lebensmittel zu konservieren. Wissenschaftler sind sich längst einig, dass das Tiefgefrieren die Vitamin- und Nährstoffe deutlich länger erhält, als andere Lagerungsmethoden. Der Griff ins Gefrierfach macht das Kochleben leichter und das Essen auch gesünder. Eine andere Methode ist das Einwecken und Einlegen. Omas gute alte Einmachtipps machen jedes Chutney möglich. Der Spitzenkoch Björn Freitag zeigt wie aus "Eis-Erbsen" eine dampfende Suppe wird. Garnelen aus dem Tiefkühler begleiten Spinat und Röstkartoffeln. Als Hauptgang gibt es Lammkoteletts mit Bohnensalat. Und aus dem Einmachglas stammen die Pflaumen, die als Chutney mit Pfannkuchen als Nachspeise gereicht werden. Einmachen, einfrieren, dann kochen und genießen. Ganz einfach. In kleinen Küchenvideos erzählen die Zuschauer von Pech und Pannen beim Kochen. Björn Freitag versucht zu helfen und gibt praktische Tipps: von der kleinen Pfefferkunde bis zum richtigen Messerschärfen. Der Spitzenkoch verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst. Zudem meldet sich via Netz Gemüseblogger Ralf Roesberger aus Rommerskirchen mit Tipps für den Gemüsegarten. Den Selbstversorger hat der Koch auf seinen Touren durchs Land kennen und schätzen gelernt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag

