N24 00:05 bis 01:00 Dokumentation Gefangen im Klassenzimmer USA 2011 HDTV Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Dvorak (Erick Houston) Josh Carpenter (Robert Brens) Matthew Chandler (Steve Durfor) Brent Chase (Andrew Parks) Courtney Fridley (Judith Little) Jennefer Ludwigsen (Virginia Black) Russell Mills (Downs) Originaltitel: Hostage: Do Or Die Regie: Steve Petersen