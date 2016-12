TLC 22:05 bis 23:00 Dokusoap Hell House Das Haus der verlorenen Seelen USA 2015 Merken Ein elegantes Viktorianisches Herrenhaus auf der einst so prestigeträchtigen Millionärsmeile in Old Louisville birgt viele schlimme Geheimnisse hinter seinen Mauern. Alles begann mit einem berühmten Arzt, der für seine Patienten jedoch todbringend war. Dann kam ein wahnsinniger Pächter, der seinen gutherzigen Grundherren brutal zusammenschlug und zum Sterben zurückließ. Und schließlich ein Liebespaar, das einen jungen Mann ermordete und seinen toten Körper auf barbarische Weise im Keller der Villa entsorgte. Das abgrundtief Böse, das innerhalb der Mauern des Viktorianischen Prachtbaus lauert, scheint sich mit jedem neuen Hausbesitzer weiter zu verstärken. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hell House