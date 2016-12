TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2009 Merken Endlich wieder daheim! Kat von D ist nach einer zweimonatigen Promotion-Tour für ihr erstes eigenes Buch wieder in Los Angeles angekommen und im Studio wartet viel Arbeit auf die Tattoo-Queen. Zwei ihrer Angestellten - gleichzeitig gute Freundinnen von Kat - haben den Tattoo-Shop verlassen. Hannah hatte Sehnsucht nach ihrer Familie in Chicago und auch Kim hat sich dazu entschieden, in einer anderen Stadt neue Erfahrungen zu sammeln. Chefin Kat muss nun im "High Voltage" schnellstens für adäquaten Ersatz sorgen, denn der Laden brummt. Immerhin hat die hübsche Vollblut-Künstlerin noch Corey an ihrer Seite, der eifrig die Tätowiermaschine schwingt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah Aitchison (Herself) Corey Miller (Himself) Kim Saigh (Herself) Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka