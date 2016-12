TLC 15:30 bis 15:55 Dokusoap Mein Traum in Weiß Und gleich nochmal! USA 2010 Merken Julie-Ann und ihr Mann Evan möchten den einjährigen Hochzeitstag mit einer schönen Zeremonie am Strand feiern. Julie-Ann leidet an den Folgen einer Kinderlähmung und fühlt sich in ihrer Ehe so sorgenfrei aufgehoben, dass sie das auch mit ihrem Kleid ausdrücken will. Ob es dafür ein passendes Modell gibt? Ashleys Brautkleidsuche ist auch von starken Gefühlen begleitet. Sie hat ihren Vater mitgebracht und hofft, dass ihr distanziertes Verhältnis durch den gemeinsamen Kauf herzlicher wird. Carol heiratet zum zweiten Mal und kommt in Begleitung ihrer Tochter zu Kleinfeld. Ihre Beziehung zu der 16-jährigen Courtney musste in den letzten Jahren sehr leiden. Kommen die beiden wieder näher zusammen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronnie Rothstein (Himself) Originaltitel: Say Yes to the Dress