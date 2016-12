TLC 05:55 bis 06:40 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2008 Merken Kats Boy-Friend Nikki Six ist als Teenager von zuhause ausgerissen und hatte sich als Straßenmusiker durchgeschlagen. Diese Erfahrung hat ihn nachhaltig geprägt. Bis heute engagiert sich Nikki für Kids, die durch soziale Probleme in Not geraten sind. Der Rockstar ist an einem Projekt beteiligt, dass den Straßenkindern in L.A. ein neues Zuhause bietet. Kat ist nach einem Besuch dieser Einrichtung schwer beeindruckt und möchte die Aktion ebenfalls unterstützen. Die Künstlerin versteigert für den guten Zweck einige ihrer Zeichnungen. Außerdem zaubert die Tattoo-Queen einem Mitglied der amerikanischen Frauen-Olympiamannschaft das chinesische Schriftzeichen für "Glauben" auf die Haut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LA Ink

