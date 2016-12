kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Grünes Licht USA 2015 2016-12-02 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jedes Mal, wenn im Restaurant von Steven Korbell eine Razzia durchgeführt wird, ist der Laden sauber. Drogenfahnder Bill Peterson ist sich jedoch sicher, dass das Lokal als Drogenumschlagplatz genutzt wird. Dann wird auch noch ein DEA-Agent getötet, und Patrick Jane vermutet nun endgültig einen Maulwurf bei der Drogenfahndung, der seine Spuren verwischen will. Bald hat er einen Verdächtigen im Visier, dem er eine Falle stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Joe Adler (Jason Wylie) Josie Loren (Michelle Vega) Originaltitel: The Mentalist Regie: Geary McLeod Drehbuch: Alex Berger Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12