kabel eins 21:15 bis 22:10 Krimiserie The Mentalist Neugier ist der Katze Tod USA 2014 2016-12-02 00:05 Dolby Digital HDTV Patrick ist sicher: Der hochdekorierte Colonel Raymond hatte beim Mord an seiner Frau Nicole die Finger im Spiel. Obwohl bereits ein Verdächtiger in Haft sitzt, erhält das Team um Patrick und Lisbon die Erlaubnis, den Fall verdeckt zu untersuchen. Dabei stoßen sie auf Ungereimtheiten. Unter anderem hatte Raymond eine Geliebte. Als der Colonel erzwingen will, dass die Ermittlungen eingestellt werden, stellen Patrick und Lisbon dem Paar mit psychologischen Tricks eine Falle ... Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Simon Baker Drehbuch: Jordan Harper Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12