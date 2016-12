kabel eins 20:15 bis 21:15 SciFi-Serie Forever Der anonyme Anrufer USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als ein Taxifahrer mit einem antiken Schwert getötet wird, tritt der mysteriöse Anrufer wieder an Henry heran. Doch was bezweckt "Adam" eigentlich? Kurz darauf gibt es einen weiteren Toten. Diesmal versucht "Adam" es so aussehen zu lassen, als ob Henry der Täter wäre. Henry steht vor einer schweren Entscheidung: Muss er Jo nun endlich die Wahrheit über sich sagen? Oder soll er mit Abe aus der Stadt verschwinden? Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wende ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Burn Gorman ("Adam") Edoardo Ballerini (Clark Walker) Originaltitel: Forever Regie: Steve Boyum Drehbuch: Chris Fedak Kamera: Jack Donnelly Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12