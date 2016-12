kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Keine Rose ohne Dornen USA 2011 2016-12-03 10:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Yachthafen von South Beach wird der Inhaber der Dating-Agentur "Symphony" John Flynn erschossen aufgefunden. Nach einem Gespräch mit Flynns Witwe Erica, die die Leitung der Agentur übernommen hat, ist Patrick Jane davon überzeugt, dass sie die Mörderin ist. Erica kann jedoch nachweisen, dass sie zur Tatzeit im Fernsehstudio ihrer Agentur ein Videointerview mit der jungen Anwältin Sarah führte. Ihr Alibi scheint wasserdicht zu sein, doch so schnell gibt Patrick nicht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Jillian Bach (Sarah Harrigan) Jonathan Baron (Peter Clarridge) Originaltitel: The Mentalist Regie: Charles Beeson Drehbuch: Bruno Heller, Ken Woodruff Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6