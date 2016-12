kabel eins 12:00 bis 12:55 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Der Maulwurf USA 2006 Merken Die Ermittlungen führen Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) zu einem Nachtclub. Dort wurde Michelle Kim (Michelle C. Lee), eine Dolmetscherin des chinesischen Konsulats, tot aufgefunden. Don (Rob Morrow) erfährt, dass die US-amerikanische Spionageabwehr, allen voran Dwayne Carter (Shawn Hatosy), die 24-Jährigen befragt hatte. Colby (Dylan Bruno) war gemeinsam mit ihm in Afghanistan und verdankt ihn sein Leben. Deshalb deckt er auch Carter, als er erfährt, dass dieser Informationen an das chinesische Konsulat verkauft hat. Doch dann taucht Carter unter und Colby setzt seinen Beruf aufs Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Shawn Hatosy (Dwayne Carter) Dylan Bruno (Colby Granger) Originaltitel: Numb3rs Regie: Stephen Gyllenhaal Drehbuch: Robert David Port Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser