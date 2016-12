RBB 00:15 bis 02:15 Show Ein Kessel Weihnacht D 2015 Live TV Merken Draußen von den Archiven kommt Wolfgang Lippert her, doch dieses Mal sagt er, es weihnachtet sehr. Weihnachten war im Adlershofer Fernsehen immer etwas ganz Besonderes. So gehörte "Frühstück und Gänsebraten" seit 1956 zum Feiertagsprogramm. Petra Quermann, die Tochter des legendären Erfinders, erzählt wunderbare Histörchen rund um die legendäre Sendereihe. Dominique Lacasa war noch ein Kind, als ihre Eltern Aurora Lacasa und Frank Schöbel die Idee zu "Weihnachten in Familie" hatten. Sie verrät ihre Gefühle aus dieser Zeit und bringt noch ein Lieblingsspielzeug von damals mit - und ein neues Weihnachtslied extra für die Kesselzuschauer. Auch Karsten Speck und Ireen Sheer überraschen mit aufregenden Geschichten um ihre Weihnachtsshows und mit kleinen extra Weihnachtsauftritten. Wie die Gans zum Festtagsessen gehörte auch die Olsenbande zum Adlershofer Weihnachtsfestprogramm. Deshalb gibt es ein ganz ungewöhnliches Wiedersehen mit Egon Olsen und seiner Bande. Für die komischen, fröhlichen und besinnlichen Momente wird in diesem "Kessel" viel Buntes aus den zahlreichen Adlershofer Weihnachtsshows auf den TV-Gabentisch gelegt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Lippert Gäste: Gäste: Petra Quermann, Dominique Lacasa, Karsten Speck, Ireen Sheer Originaltitel: Ein Kessel Weihnacht