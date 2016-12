BR Fernsehen 23:15 bis 00:40 Filme Wege zum Ruhm USA 1957 SW 20 40 60 80 100 Merken Dem gelernten Fotografen Kubrick verhilft das Antikriegsdrama nicht nur zum Durchbruch als Filmemacher, es bringt ihm auch privates Glück: Am Set lernt Kubrick seine spätere Frau Susanne Christiane Harlan kennen, die in der ergreifenden Schlussszene des Films den französischen Soldaten ein deutsches Lied singt. In Frankreich ist Kubricks Film erst ab 1975 in den Kinos zu sehen, also fast 20 Jahre nach seinem Erscheinen. Der Grund: Der Film wird nach seiner Fertigstellung als nationale Kritik aufgefasst, die die Ehre des Militärs gefährdet. Aus denselben Gründen besteht auch der Kommandant des französischen Sektors im Berlin der Nachkriegszeit darauf, den Film im Juni 1958 von der Berlinale auszuschließen, doch auch das kann dem Ruhm des Antikriegsdramas letztlich nicht schaden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Colonel Dax) Ralph Meeker (Corporal Phillip Paris) Adolphe Menjou (General George Broulard) George Macready (General Paul Mireau) Wayne Morris (Lieutenant Roget) Richard Anderson (Major Saint-Auban) Timothy Agoglia Carey (Soldat Maurice Férol) Originaltitel: Paths of Glory Regie: Stanley Kubrick Drehbuch: Stanley Kubrick, Calder Willingham, Jim Thompson Kamera: George Krause Musik: Gerald Fried Altersempfehlung: ab 12