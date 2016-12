BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Familienfilm Das Traumhotel - Malaysia D, A 2009 2016-12-02 00:55 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Luxusressort in Malaysia trifft Hotelmanager Markus Winter seine gute Freundin Jennifer wieder. Die alleinerziehende Mutter und Betreiberin eines kleinen Hotels benötigt dringend Hilfe: Ein skrupelloser Immobilienhai setzt alles daran, ihr das Hotel wegzunehmen. Markus' alter Freund, der Unternehmer Lorenz, ist mit seiner neuen Assistentin Sonja nach Malaysia gekommen, um ein großes Geschäft abzuwickeln. Als Markus Winter ein Luxusressort in Malaysia besucht, trifft der Hotelmanager seine gute Freundin Jennifer wieder, die ein kleines Hotel betreibt. Die alleinerziehende Mutter benötigt dringend Hilfe: Ein skrupelloser Immobilienhai setzt alles daran, ihr das Hotel und damit auch ihr Zuhause wegzunehmen. Markus' alter Freund, der Unternehmer Lorenz, ist mit seiner neuen Assistentin Sonja nach Malaysia gekommen, um ein großes Geschäft abzuwickeln. Vor lauter Arbeit übersieht er jedoch, dass Sonja mehr für ihn empfindet als nur berufliches Interesse. Anders der Starpianist Sascha Sorell: Er will nach seiner Scheidung in dem Traumhotel inkognito zur Ruhe kommen. Als er die sympathische Sabine kennenlernt, ahnt er nicht, dass diese eine Boulevardreporterin ist, die eine große Story über ihn plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Tina Ruland (Sonja Lehmann) Günther Maria Halmer (Lorenz Henschel) Barbara Wussow (Jennifer Hofmann) Lino Sliskovic (Tom Hofmann) Elisabeth Lanz (Sabine Kilian) Johannes Brandrup (Sascha Sorell) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Maximilian Krückl Kamera: Gero Lasnig Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6