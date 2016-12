SAT.1 Gold 15:05 bis 16:00 Krimiserie Diagnose: Mord Tod einer Moderatorin USA 1996 Merken Dr. Mark Sloan nimmt an einer TV-Show rund ums Thema "Gesundes Zuhause" teil. Moderatorin ist Kitty Lynn Hastings. Als es mit Radiomoderator Burke übers Telefon zu Grobheiten kommt, macht Kitty während einer Sendepause kurzen Prozess: Sie dringt ungesehen in Burkes Wohnung ein und präpariert dort seinen Föhn zum tödlichen Gerät. Tatsächlich stirbt Burke am nächsten Tag ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Rowell (Amanda) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Michael Tucci (Norman Briggs) Vicki Lawrence (Kitty Lynn Hastings) Morton Downey (Carl Burke) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Michael Negrin Musik: Dick De Benedictis