SAT.1 Gold 12:25 bis 12:50 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Liebe und Eifersucht USA 1966 Tony will nach längerer Zeit mal wieder ohne Jeannie ausgehen, um sich, wie er behauptet, mit einem alten Kumpel zu treffen. Doch der eifersüchtige Flaschengeist vermutet eine Frau dahinter und sperrt Tony kurzerhand hinter Gitter. Als dann der Freund anruft, ist Jeannie schuldbewusst und befreit ihn sofort - dabei hätte sie diesmal sogar Grund zur Eifersucht: Der Anruf war eine Finte, und Tony möchte sich in Wahrheit tatsächlich mit seiner alten Jugendfreundin Joan treffen ... Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Major Anthony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Bellows) Bill Daily (Major Roger Healey) Ted de Corsia (Two-Gun Richard) Joan Patrick (Joan Sheldon) Orville Sherman (Otto) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison