SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 218 D 2012 2016-12-05 08:40 Merken Florians Heilung schreitet sehr gut voran, doch was soll er nun mit seiner Zeit anfangen? Er unterbreitet Henriette einen überraschenden Plan. Stefan freut sich für seine Tochter, die am Musikinternat angenommen wurde und nach München ziehen wird, doch zugleich muss er sich mit den neu aufflammenden Gefühlen für Laura auseinandersetzen. Henning ist weiter auf der Flucht und Shirley bemüht sich, ihm in der misslichen Situation beizustehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Petra Wiemers Drehbuch: Axel Hildebrand, Andreas Püschel