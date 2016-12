SAT.1 Emotions 12:25 bis 13:10 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 235 D 2009 Merken Nachdem Liliana endlich Frieden mit ihrer Vergangenheit geschlossen hat, macht sie sich voller Tatendrang auf den Rückweg nach Schönroda. Von Alisa und Christians Schultern ist eine große Last genommen und sie verbringen auf Gomera erholsame Urlaubstage zu zweit. Für Conny und Bernhardt hingegen scheint ein Happyend in immer weitere Ferne zu rücken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jurij Neumann, Herbert Wüst Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer