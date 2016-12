SAT.1 Emotions 09:20 bis 09:45 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 102 D 2005 Merken Lisa macht eine gute Figur als "Chef" von "Kerima" - sie hält die Fäden in der Hand und verblüfft vor allem Hugo einmal mehr mit ihrem Organisationstalent. Doch dank Sabrina werden die Medien auf sie aufmerksam und versuchen, ihr Informationen über die Krise bei "Kerima" zu entlocken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Volker Herold (Bernd Plenske) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Marcus Schmidt-Märkl

