Animal Planet 22:30 bis 23:10 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Höllenhund USA 2016 Merken Lincoln County, West Virginia: In den ausgedehnten Maisfeldern der landwirtschaftlich geprägten Region soll ein riesiges Raubtier gesichtet worden sein, der legendäre "Hellhound"! Schätzungen zufolge wiegt das hundeartige Wesen über 250 Kilo. Die Beschreibung klingt wie aus einem Horrorfilm: Angeblich hat das Tier einen wolfähnlichen Kopf mit fürchterlichen Reißzähnen und ein dichtes schwarz-bläulich gefärbtes Fell. Ein einheimischer Augenzeuge berichtet, wie er dem wilden Biest selbst begegnet ist. Außerdem ist es ihm per Fotofalle gelungen, ein Bild der Bestie zu knipsen. Da den Monster-Jägern der Höllenhund bereits schon einmal entwischt ist, können sie es kaum erwarten, ihn diesmal in die Falle zu locken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters