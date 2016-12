Animal Planet 21:00 bis 21:45 Dokusoap Die Wildlife-Cops Das Marihuana-Versteck CDN 2015 Merken Drogendelikte in freier Wildbahn? Auch damit werden die Beamten des "United States Fish and Wildlife Service" regelmäßig konfrontiert. Im Südosten des Bundesstaates Washington erwischen die Gesetzeshüter einen Verdächtigen mit Marihuanapflanzen im Rucksack. Offenbar wollte der Mann im Gebüsch Cannabis anbauen. Doch aus dem Plan wird nichts. Stattdessen beschäftigt sich nun ein Staatsanwalt mit dem Fall. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rugged Justice